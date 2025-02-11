■「ラウール美しすぎる」「あべちゃんの表情かっこいい」「ふっかの横顔素敵」 【動画・写真】Snow Man『VI/NYL』スペシャルムービー／『VI/NYL』表紙 ミュージック＆カルチャーマガジン『VI/NYL（バイ アンド ナル）』のグローバル版（英語版）創刊号＆日本版の表紙を飾るSnow Man。このたび媒体TikTokにて、Snow Manの『VI/NYL』スペシャルムービーが公開された。 黒シャツ