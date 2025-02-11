11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比80円高の3万8840円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8801.17円に対しては38.83円高。出来高は4022枚となっている。 TOPIX先物期近は2734ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.99ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38