日本人の心のあり方を考える「薬師寺まほろば塾」（法相宗大本山薬師寺、読売新聞社主催）の東京塾が１０日、東京・日本橋の三越劇場であった。塾長の加藤朝胤（ちょういん）・薬師寺管主の法話や、茶道武者小路千家第１５代家元後嗣の千宗屋（そうおく）さんの講演に約５００人が聴き入った。最初に同寺の僧侶が法要を営み、参加者らの健康などを祈願。加藤管主が法話で「奈良時代、寺は国民の幸せや健康を願って建てられた」