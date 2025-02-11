この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2025年1月31日までは誰でも閲覧可能です。お知らせその1、Googleが無料で提供しているウェブサイトを診断できるGoogle Chromeの拡張機能「Lighthouse」で、GIGAZINEのSEO(検索エンジン最適化)スコアが100点を記録しました。もともとは72点だったところから、尽くせる手は尽くしてこれ以上我々にできることはもはや何もないぞ！というところまできた結果がようやく