新感覚シフォンケーキ専門店「THE CHIFFON(ザ・シフォン)」から、2月限定シフォン「フランボワーズと京都産甘い苺のシフォンケーキ」を販売中です。 THE CHIFFON「フランボワーズと京都産甘い苺のシフォンケーキ」  場所 ： 京都府宇治市槇島町目川232-1 SOINビル3階(京滋バイパス宇治西インターすぐ)電話番号 ： 0774-39-7241料金 ： 421円(税込価格)〜営業時間 ： 11時〜18時(無くなり次第終了)定休日