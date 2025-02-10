前ロッテ監督で現役時代は大リーグ・ホワイトソックスなどで世界一も経験した井口資仁氏が９日放送のＴＢＳラジオ「コシノジュンコＭＡＳＡＣＡ」に出演。自身が監督時代にドラフト会議でくじを引き当てたドジャース・佐々木朗希投手について語った。ドラフト会議では西武、日本ハム、楽天とロッテの４球団の指名が競合。「われわれは佐々木朗希をしっかり育てたいと考えていた。将来性も感じていた」とくじを引き当てたこと