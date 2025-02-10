15年前に埼玉県熊谷市で小学生の男の子がひき逃げされて死亡した事件で、遺族が約200人の警察官の前で講演し、「どうか犯人を捕まえてほしい」と訴えました。2009年9月、熊谷市で帰宅途中だった小学4年生の小関孝徳さん（当時10）が車にひき逃げされて死亡しました。犯人は現在も分かっておらず、事件は未解決のまま発生から15年が経ちました。今月10日、孝徳さんの母親が約200人の警察官の前で講演を行いました。被害者の