８日、補修を行う中国鉄路成都局集団六盤水工電段の作業員。（六盤水＝新華社記者／陶亮）【新華社六盤水2月10日】中国貴州省六盤水市では強い寒気の影響により雨や雪が降り続き、鉄道線路が凍結した。中国鉄路成都局集団の六盤水工電段（保線区）の作業員らは安全で円滑な運行を維持するため、レールの整備や交換、減速装置の調整などを迅速に実施した。８日、補修を行う中国鉄路成都局集団六盤水工電段の作業員。（ドロー