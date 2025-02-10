男子回転座位で滑走する森井大輝＝マリボル（共同）【マリボル（スロベニア）共同】パラアルペンスキーの世界選手権は10日、スロベニアのマリボルで男子回転が行われ、座位で森井大輝（トヨタ自動車）は8位、塚原心太郎（山梨・日本航空高）は19位だった。立位は高橋幸平（コムニコ）が10位となった。