１０日、チームスプリント男子の表彰式に臨む（左から）韓国、中国、日本各チーム。（ハルビン＝新華社記者／王曦）【新華社ハルビン2月10日】中国黒竜江省ハルビンで開催中の第9回冬季アジア大会は10日、スピードスケートのチームスプリント男子が行われ、中国が金メダル、韓国が銀メダル、日本が銅メダルを獲得した。１０日、チームスプリント男子に臨む日本チーム。（ハルビン＝新華社記者／黄博涵）１０日、チームスプ