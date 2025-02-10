ピボット分析東京時間（23:05現在） ドル円 現値151.81高値152.54安値151.16 153.89ハイブレイク 153.22抵抗2 152.51抵抗1 151.84ピボット 151.13支持1 150.46支持2 149.75ローブレイク ユーロ円 現値156.67高値157.42安値155.61 159.33ハイブレイク 158.38抵抗2 157.52抵抗1 156.57ピボット 155.71支持1 154.76支持2 153.90ローブレイク