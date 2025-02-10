各国の長期金利（NY時間09:06）（日本時間23:06）（%） 米2年債 4.264（-0.025） 米10年債4.479（-0.016） 米30年債4.691（-0.002） ドイツ2.362（-0.010） 英国4.443（-0.033） カナダ3.029（-0.053） 豪州4.402（+0.044） 日本1.311（+0.014） ※米債以外は10年物