甘粛省慶陽市環県で越冬中のオオハクチョウを観察する市民や観光客。（環県＝新華社配信／張鉄梁）【新華社蘭州2月10日】中国では鳥を愛する人々が生息調査、人工巣の設置、餌やりなどさまざまな方法で渡り鳥の保護に取り組んでいる。甘粛省張掖（ちょうえき）は世界的に絶滅が危惧されているナベコウの重要な生息・繁殖地となっている。市内の黒河湿地国家級自然保護区には国内最大級の個体群が存在し、一斉調査では675羽が