【パリ＝秋山洋成】フランスとインドが共催する国際会議「人工知能（ＡＩ）アクションサミット」が１０日、パリで開幕した。米国や中国のＡＩ技術を巡る覇権争いが激しくなる中、信頼性の高いＡＩの世界への普及に向けて２日間議論する。１１日の首脳級会合で共同声明を採択する見通しだ。マクロン仏大統領と共に共同議長を務めるインドのナレンドラ・モディ首相や欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデ