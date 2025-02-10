10日午後11時17分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は苫小牧沖で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、八戸市、三沢市、野辺地町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、