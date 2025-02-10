【ニューヨーク共同】週明け10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比52銭円安ドル高の1ドル＝151円86〜96銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0317〜27ドル、156円76〜86銭。比較的堅調な最近の米経済指標を受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測がやや後退し、日米金利差を意識したドル買い円売りが優勢となった。