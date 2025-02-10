【ワシントン共同】10日付の米紙ワシントン・ポストは、消費者金融保護局（CFPB）が同日から14日まで一時閉鎖すると報じた。7日からCFPB局長代行を兼務しているボート行政管理予算局長が、職員に対して全ての活動停止を指示する電子メールを8日に送ったという。CFPBは、住宅ローンやクレジットカードなどの金融商品に関する悪質な行為や業者を取り締まる機関。金融規制緩和を進めたいトランプ氏は第1次政権でCFPB側と対立した