福岡東署は10日、福岡市東区美和台4丁目2番付近の道路上で同日午後3時20分ごろ、男が小学生女児に近づき下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20から30代で身長175くらいの中肉。黒色の短髪に青色の上衣、黒色のズボンを着用していたという。