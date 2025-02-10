【モデルプレス＝2025/02/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。卒業編2025inソウル」（毎週月曜22時〜）の最終話が、10日に放送された。タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空の恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞【写真】辻希美の長女が涙◆「今日好き」卒業編2025inソウル「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の