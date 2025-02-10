手軽に作ってお腹も満足！冷蔵庫にある材料を使ってささっと手軽にチャーハンを作りませんか。包丁不要で手軽に作れてランチタイムにもぴったり。かつボリュームたっぷりのレシピを紹介します。材料3つでラーメン屋さんの味！ラーメン屋さん直伝 簡単 ねぎと卵の炒飯by うつわから×やすだシンプルですがお店で食べる炒飯に近い味だと思います。あればチャーシュー等入れてもいいと思います。缶詰を使ってお手軽シーチキンとレタス