中国の映画市場を驚異的な数字で盛り上げているアニメ作品「哪吒之魔童閙海（ナタ2）」は、中国のアニメ会社130社余りが背後にいることも話題だ。今年の春節（旧正月）元日の1月29日に公開された「哪吒之魔童閙海」は2019年に大ヒットした「哪吒之魔童降世（邦題：ナタ〜魔童降臨〜）」の続編。興行収入は2月6日午後9時半過ぎ時点で世界の単一映画市場における歴代2位に浮上し、翌7日の午後0