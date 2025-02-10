警視庁などによりますと、10日午後8時半すぎ、東京・新宿三丁目の飲食店で「火災のベルが鳴っている」と通報がありました。東京消防庁のポンプ車など14台が出動して、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、1階にある飲食店のダクトが焼けたということです。この火事でけが人はいませんでした。現場は、JR新宿駅から北東に500メートルほど離れた飲食店などが建ち並ぶ繁華街の一角です。