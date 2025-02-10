グラビアアイドルのやなぎばころんがこのほど、東京・秋葉原のソフマップで最新イメージDVD『いつか会った少女』(発売中 4,620円税込 発売元:竹書房)の発売記念イベントを行った。DVD『いつか会った少女』の発売記念イベントを行ったやなぎばころん元々は芸能取材班のディレクターで、趣味のコスプレが高じてコスプレイヤーに転身したやなぎばころん。155cmの身長にスリーサイズは上からB78・W59・H89というスレンダーボディと大き