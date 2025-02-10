２０００年シドニー五輪金メダリストの高橋尚子さんが１０日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演し、マラソンの魅力を語り尽くす場面があった。この日、青学大の原晋監督の持ち込み企画「ＲＵＮＲＵＮ愛好会」のメンバーとして、瀬古利彦さん、福士加代子さんと登場した高橋さん。「もう今のマラソン大会は泥臭い、汗臭いじゃなくて、冬の祭りです」と熱く話し出すと、「いつもは車でしか走れな