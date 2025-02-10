2025年度前期放送のNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主題歌がRADWIMPSの「賜物」に決定した。 参考：『あんぱん』主題歌はRADWIMPS「賜物」今田美桜「皆さんの心にしみわたると思います」 RADWIMPSはこれまで多くの映像作品で劇伴を手がけ、結成から現在まで数々のヒット曲を生み出してきた。そんな彼らの大きなターニングポイントとなったのは映画『君の名は。』だろう。興行収入250.3億円の大ヒットを記録した新海