東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に山本昌氏（59）、山崎武司氏（55）の中日レジェンド2人が出演。バレンタイン企画として、球界No.1のモテ男がトークテーマとなった。山本氏が「心当たりがある」と振り返ったのは現役当時の与田剛氏だった。「キャンプで同じ部屋だったんだけど、6畳間が半分チョコの入った段ボール箱で埋まった」それを2人で一生懸命食べたという。そこで山本氏は選手にチョコレートを贈ろう