11人組ボーイズグループ「INI」の木村柾哉（27）が10日に生放送されたTBS「プロフェッショナルランキング」（後9・00）に生出演。木村の表現したダンスがネットで話題となった。今回の「プロフェッショナルランキング」は芸能界のダンス自慢たちが No.1を決めるダンスバトル「KING OF DANCE」が生放送された。ダンス自慢たち5名の1人として出場した木村。ファーストラウンドのプロデュースバトルでは、桶やタオルを使った温