横浜市議南区補選で応援に入った立憲民主党の野田代表（左手前）＝７日、横浜市南区国政野党４党の争いとなった横浜市南区の市議補欠選挙で、野党第１党の立憲民主党が３位に沈んだ。今夏の参院選の「布石」（野田佳彦代表）と位置付け、党幹部を大量投入する異例の支援体制を敷いたものの、得票はトップの半数にも届かなかった。改選定数４の参院選神奈川選挙区で「２人当選」を目指す立民だが、内部からは「黄信号どころか赤信