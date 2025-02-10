2月11日（火）に船橋競馬場で行われる、クイーン賞（Jpn3・4歳上・ダ1800m）の枠順は下記の通り。武豊騎乗7戦7勝の無敗馬、オーサムリザルトが登場。昨年11月ブリーダーズカップへの遠征では無念の取り消しとなってしまったが、今回が国内復帰初戦。その後、状態には問題なく、ここも通過点かと思われる。しかし斤量57kgは鍵。注目の発走は11日（火祝）20時05分。【ブリーダーズGC】武豊「手応えも楽でした」オーサムリザルトが