お笑い芸人・東野幸治が９日放送の日本テレビ「行列のできる相談所」に出演した。東野は、俳優・坂上忍を愛犬家、愛猫家であると紹介し「個人的には何匹飼ってらっしゃるんですか？」と質問。坂上は「何匹？何人！」と不満な顔を見せたが、東野は続けて「さあ、２１人順番に名前を言ってください」とムチャぶりした。坂上は「ねえ？本当、もうその性格やめない！？面倒くさいんだよ！もう同い年なんだから、ちょいちょいでい