愛知県岡崎市の新東名高速のトンネルで2月10日、トラック同士の追突事故があり、運転手の59歳の男性が死亡しました。警察によりますと、10日午後2時すぎ、岡崎市の新東名高速下り、岩中岩戸トンネルの出口付近で、大型トラックにトラックが追突しました。この事故で、追突された大型トラックを運転していた59歳の男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、およそ4時間後に病院で死亡しました。病死の可能性があるとい