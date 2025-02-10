清水エスパルスのFW北川航也が、3年ぶりのJ1でのプレーに意気込んだ。10日、Jリーグ開幕イベントが東京都内で開催。AFCチャンピオンズリーグ(ACL)に出場する4チームを除いたJ1の16チームの代表選手がイベントに参加した。清水は2022シーズンのJ1で17位に終わりJ2に降格。2023シーズンはJ1自動昇格の位置につけていながら、最終節で4位に転落。プレーオフで敗れると、2024シーズンはJ2で意地の優勝。3年ぶりのJ1復帰を果たした。今