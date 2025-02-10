元HKT48でイラストレーターの小田彩加さん(26)=北九州市出身=がXを更新。ソフルフードを楽しむ様子を公開した。資さんうどんのおでん(小田さんのX@ODAchan_0209より)「福岡に帰ってきた友だちと資さんうどん行ったけど、おでんが美味しくてそれにこの値段でいいの？って、ひたすら感動でした」と綴り投稿したのは、おでんの大根や牛すじの写真。北九州発祥のうどん店「資さんうどん」の名物に舌鼓を打ち「鶏天も！拍手しなが