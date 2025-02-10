東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に山本昌氏（59）、山崎武司氏（55）の中日レジェンド2人が出演。バレンタイン企画として、球界No.1のモテ男がトークテーマとなった。山崎氏は「浅尾が群を抜いてるんじゃない？」と現中日1軍投手コーチの浅尾拓也氏（40）の名前を即答。「ビジュアルは拓也。今コーチでだいぶオッサンになりましたけどやっぱ男前」と認めた。山本氏は「浅尾の凄いのは背が182センチあって、お風呂