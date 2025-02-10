SixTONESのジェシーさん（28）が9日、自身が出演した映画『お嬢と番犬くん』の完成披露舞台挨拶に共演者と共に登場。溺愛するものを告白しました。映画は、累計発行部数336万部（配給会社発表）を突破している人気コミックスを実写映画化。極道一家の孫娘で高校生の瀬名垣一咲と番犬のように彼女を守る過保護な若頭・宇藤啓弥による溺愛ロマンチックコメディーです。福本莉子さん（24）とジェシーさんがW主演を務めます。映画の内