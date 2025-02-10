今年の箱根駅伝で2年連続8度目の優勝を飾った青学大の原晋監督（57）が10日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。教え子にクレームを入れられる場面があった。この日は青学大33年ぶりの箱根駅伝出場となった2008年大会でアンカーを務めた宇野純也さんがゲストとして登場。原監督へのクレームが「2つある」とし、まず1つ目のクレームとして「毎年冬になると足の甲を疲労骨折したんですけど、折れる