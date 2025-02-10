FC東京に4年半ぶりの復帰を果たしたMF橋本拳人が10日、東京都内で行われたJリーグ開幕イベントの場で報道陣の取材に応じ、昨季のJリーグMVPに輝いたヴィッセル神戸のFW武藤嘉紀に強烈なライバル意識を見せた。今季スペインのエイバルからFC東京に加わった橋本にとって、武藤は同じFC東京アカデミー出身の1学年上の先輩。FC東京U-15深川で出会って以降、中高時代を共にプレーした他、プロ入り後も2015年の前半戦にFC東京、22年