10日午後4時半ごろ、長野県山ノ内町の自宅敷地で除雪作業をしていたとみられる小林康子さん（85）が、雪に埋まった状態となっているのを近隣住民が見つけ、119番した。小林さんは搬送先の病院で死亡が確認された。県警中野署によると、自宅の物置の屋根にスコップがあり、雪下ろし中に誤って転落したとみて調べる。小林さんは夫と2人暮らし。自宅敷地には約50センチの積雪があったという。