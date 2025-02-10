ピアノロックバンドSHE'Sが今秋、管弦楽団を従えてホール公演＜Sinfonia “Chronicle” #4＞を開催することが決定した。◆SHE'S 画像＜Sinfonia“Chronicle”＞(通称：シンクロ)は2018年より不定期開催されている特別なホール公演だ。約2年半ぶり4回目の開催となる今回は、グランキューブ大阪と東京・昭和女子大学人見記念講堂の東阪2都市3公演での開催となる。バンドサウンドに管弦楽団が加わることで、より壮大な世界観を堪能す