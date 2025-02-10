◆米女子プロゴルフツアーファウンダーズ・カップ最終日（９日、米フロリダ州・ブラデントンＣＣ＝６４６５ヤード、パー７１）７位から出た山下美夢有（みゆう、２３）＝花王＝が３バーディー、１ボギーの６９で回り、通算１３アンダーで日本勢最高の４位に入った。ツアーメンバー初戦での４位は、２００６年・ＳＢＳオープン４８位の宮里藍らを超え、１９７８年・吉川なよ子の２位に次ぐ好成績。２２、２３年日本ツアー年間