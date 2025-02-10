男性向けバッグブランドのEimlessから、ワンマイルの外出にぴったりのスタイリッシュなスマホポーチが新登場！「Eimless スマホポーチ」は、マットブラックのPUレザーを使用した、撥水性に優れたスマホポーチ。スマホだけでなく、現金、カード、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリー、鍵などもまとめて収納できるので、最低限の荷物を持ち歩きたい際に最適です。カジュアルにもビジネスにも偏りすぎないスマートなデザインだ