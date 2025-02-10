脚本家、コラムニストの妹尾ユウカ氏（27）が10日、自身のSNSを更新。この日から発売されたランジェリーブランド「RAVIJOUR（ラヴィジュール）」とのコラボランジェリーを自ら着用し、モデル顔負けの「美ボディ」を披露した。 【写真】「RAVIJOUR」とのコラボランジェリーを着用した妹尾ユウカ氏モデル顔負けの美ボディ！ 妹尾氏は「RAVIJOUR」のサイト内で、ランジェリー