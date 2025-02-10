本来は法人として申告すべき美容クリニックの利益を、系列の各院長らに個人事業主として申告させ、消費税の免除を受けさせたなどとして、美容医療大手「TCB東京中央美容外科」を運営する複数の医療法人などが、仙台国税局などから2023年6月期までの4年間で計約9億円の追徴課税を受けていたことが10日、関係者への取材で分かった。追徴課税を受けたのは、TCBを運営する「メディカルフロンティア」（福島市）、「創彩会」（札幌