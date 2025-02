ガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生した7人組・HANAのプレデビュー曲『Drop』のミュージックビデオが、9日に公開。再生回数が半日で100万回を超え、SNSを中心に話題となっています。CHIKAさん、NAOKOさん、JISOOさん、YURIさん、MOMOKAさん、KOHARUさん、MAHINAさんからなる7人組ガールズグループ『HANA』。プレデビュー曲『Drop』は、『No No Girls THE FINAL』最終審査のグループ審査課題曲でもあった楽曲で