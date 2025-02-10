2025年2月28日（金）から4月13日（日）の期間限定で「miffy café tokyo」名古屋POP UPの開催が決定した。＞＞＞「miffy café tokyo」名古屋POP UPのメニューやグッズを見る（画像19点）ミッフィーは小さなうさぎの女の子。オランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナが描く絵本の主人公で、世代を超えて世界中の人々に愛され続けている。「miffy café tokyo」は、「ミッフィーのアートを食と