財務省は１０日、国債や一時的な資金を調達するための借入金、政府短期証券を合わせた「国の借金」が、２０２４年１２月末時点で１３１７兆６３６５億円だったと発表した。同９月末から７兆１９８０億円増え、過去最大を更新した。社会保障費などを賄うために発行した国債の残高が１１７３兆５５５９億円と、同期間で７兆５７６１億円増えたことが要因。国民１人当たりの借金額は単純計算で約１０６３万円。国の借金総額は今年