国立国会図書館は、同館の蔵書のコピーを利用者がＰＤＦファイルで受け取ることができる「遠隔複写サービス」を、２０日から始める。２０２１年の著作権法改正で、図書館が本などのコピーをインターネットで利用者に送信できるようになったことを受けたものだ。資料検索などを行う同館のサイト「国立国会図書館サーチ」を通じて申し込む。書籍の場合、１ページか見開きの１コマあたり８３・６円の料金に加え、書籍などの本体価