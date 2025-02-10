長崎県警は10日、長崎市栄町の路上で同日午後6時10分ごろ、木刀のような物を持ち、大声を上げながら歩く男が目撃されたとして、防犯メールで「重要・特異事案情報」として発信した。男は30〜40歳くらいで身長170程度のやせ形。色不明の長髪にえんじ色のジャケット、灰色の長ズボンを着用し、木刀のようなものとビニール傘を所持していたという。県警は「在宅時でも、玄関や窓の鍵をかけましょう。男に似た人物を見かけたときは11