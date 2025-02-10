走行中のJR東海道線で10代の女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、30代の会社員の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影にかかる法律違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡市駿河区に住む会社員の男(35)です。警察によりますと、男は2月10日午後5時半頃、JR東海道線静岡駅から安倍川駅までの間を走行中の電車内で、静岡県中部在住の10代女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑