はい女来た娘が高熱なのに！浮き足立った様子で懇親会に行く夫が怪しすぎる／夫が娘の名前で不倫していました（1）家事も育児もせず、ゲームの課金沼にハマっていった夫。あげく連絡なしの朝帰り、家のお金にまで手を出すなど、夫の怪しすぎる行動は目立っていくばかり。深掘りした妻が見つけたのは、自分の娘を名乗った裏切り行為でした…。出会った時は「絶対に浮気しない！」と誓ってくれたはずなのに。こんな父親なら、もうい